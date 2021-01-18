Скандальна російська актриса Христина Асмус вразила забутим талантом

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала фото з льодової ковзанки. Христина була одягнена в теплий комбінезон коричневого кольору. На ногах у неї красувалися біленькі ковзани. Артистка підняла ніжку і встала в красиву стійку.

"Я була впевнена, що це буде велика ганьба! Я їхала в машині і мільйон разів уявляла, як вийду на каток і відразу ж впаду. Потім ще раз. І ще раз", - зізналася Христина, повідомивши, що останній раз на ковзани вона вставала в 2014 році, коли брала участь в "Льодовиковому періоді".

За словами Асмус, тоді вона проводила небагато часу на льоду, оскільки у неї була велика завантаженість в кіно і на спектаклях. Вона була впевнена, що не зможе знову швидко встати на ковзани.

"Але не тут-то було! Чи то страх не налажати перед дитиною, чи то ще чого... Але я каталася! І норм ніби як! Жодного разу не впала і навіть знімати встигала)", - зазначила актриса.

Крім цього, Асмус поділилася відео, на якому каталася, тримаючи на руках дочку Настю від Гаріка Харламова. Вийшло справжнє шоу в громадському місці.

У коментарях Христині залишили масу відгуків про її зовнішність і призабутий талант.

"Дуже пасує темний колір волосся", "Швидше б в блонд.. Не сприймаю вас такою, набагато старше виглядаєте», «це круто, але шапку краще надягати», "Боже це чарівно", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Христина Асмус вразила схожістю з ефектною блондинкою, в мережі ахнули:"одне обличчя".

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