Популярна українська співачка Світлана Лобода приміряла стильний костюм з відвертими деталями

Як повідомляє Politeka.net, зірка, яка вже давно перебралася в Росію, вирішила поділитися з шанувальниками знімком зі своєї нової фотосесії для модного журналу.

Так, на фото Лобода відображена прямо в процесі зйомки. Для гламурного фотосету співачці підібрали дуже стильний образ. Зірка позує в чорному брючному костюмі, під яким можна побачити короткий топ з дуже глибоким декольте. Така викликає деталь не може не привернути до себе увагу.

У підписі до фото співачка розкрила своє ставлення до друкованих видань.

"Я з тих олдскульних хлопців, які як і раніше читають і глянець і книжки в натурі, так би мовити. звичайно рано чи пізно все піде в цифру, але від цього реальне втілення тільки придбає. Журнали-стануть яскравими тейблбуками, а книги - дорогоцінними джерелами знань із запахом паперу і чорнила", - написала Лобода.

Її шанувальники бурхливо відреагували на пост зірки.

"Костюм вогонь", "красуня", "розумниця! Ти просто супер!", "Яка ж Ви розкішна, Світлана Сергіївна", "що ти робиш світла? Що робиш зі мною", "карколомна", "відразу видно, що є почуття стилю", "Твої очі сяють завжди", - пишуть люди.

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