Оля Полякова влаштувала своїй дочці Маші незвичайну фотосесію на Мальдівах і зняла конфуз на камеру

Популярна українська співачка поділилася новими кумедними кадрами у своєму Instagram, повідомляє Politeka.net. Як відомо, зараз зірка зі своєю сім'єю насолоджується відпочинком на Мальдівах. Вона вже публікувала кадри, на яких вони з Машею демонструють свої фігури в купальниках.

Однак, ті знімки були зроблені на пляжі, а в цей раз Полякова вирішила порадувати шанувальників більш незвичайними кадрами. Так, співачка захотіла сфотографувати дочку в гамаку, розтягнутому над водою. Однак, їх задумка пішла не за планом.

На нових фото і відео можна побачити, як 15-річна Маша в купальнику щосили намагається позувати на гамаку, проте він так і норовить перекинутися, потягнувши за собою дівчину. Мати з дочкою ця ситуація неабияк веселить.

"Давай, позуй, дитинко! Природжена модель", - крізь сміх видавлює з себе на відео Полякова-старша.

У цей момент її дочка остаточно падає з гамака в воду.

"Вирішили пофоткатися в гамаку", - підписала співачка одне з фото, на якому видно ногу її дочки, яка заплуталася в сітці.

На жаль, шанувальники співачки не змогли прокоментувати ці кадри, адже в сторіз відсутня така можливість.

Нагадаємо, іменинниця Полякова вперше зважилася показати свого чоловіка на Мальдівах, рідкісні кадри: "У шапочці і...".

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Полякової збентежила виглядом, занадто натягнувши труси купальника: "Господи, дівчинка, вгамуйся".

Також Politeka писала, що Полякова з 15-річною донькою зганьбилися "обробленими" фігурами в купальниках.