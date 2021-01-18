Популярна українська співачка Тіна Кароль вразила шанувальників наповал, продемонструвавши фігуру в сукні з відвертими вирізами
Новим коротким відео зірка поділилася в своїх сторіз, а її шанувальники розмістили кадри на одній з фан-сторінок в Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Так, Кароль вирішила показати ближче, як виглядає її фігура в одному зі сценічних нарядів. Не так давно співачка привернула до себе увагу появою в розкішній чорній сукні з відкритим животом і декольте, більше схожим на ліф від купальника.
На новому відео Кароль показує себе в гримерці саме в цьому вбранні. Артистка знімає себе на телефон в дзеркалі, повертаючись в різні боки і розглядаючи свою фігуру. Вона кокетливо піднімає ногу, демонструючи ще й глибокий виріз на спідниці.
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Шанувальники зірки не змогли не обговорити ці кадри, тут же охрестивши Кароль "гарячою штучкою" в підписі до відео. Багатьох зацікавило, до чого співачка опублікувала ці кадри.
"а тут не просто ШТУЧКА а цілий вогонь пожежа Тіна, дідько", "цікаво, Тіна бере участь в якомусь новому шоу?", "Зайка щось задумала", " я горю! Сама обалденная", "це пожежа йолки-палки", "жінка – вогонь", "Стройняшка", - пишуть люди.
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