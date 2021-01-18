Перед такою не можна встояти

Зірка американських реаліті-шоу і знаменита модель Кім Кардашьян поділилася спокусливими селфі, зробленим у ванній

Як відомо, 40-річна красуня обожнює ділитися своїми знімками в соцмережах, постійно радуючи шанувальників новими епатажними образами. Як повідомляє Politeka.net, зірка вирішила в черговий раз покрасуватися фігурою в білизні на новому фото.

Так, Кім позує в комплекті спортивної білизни власного бренду. Коричневий спортивний ліф і такий же низ ідеально поєднуються з її кольором шкіри і очей, роблячи зовнішність моделі ще більш привабливою. Зверху Кардашьян вирішила накинути вільну домашню кофту того ж кольору.

Зробити селфі зірка вирішила прямо у себе у ванній. Вона сфотографувалася в дзеркалі, засвітивши шматок душу на задньому плані. Красуня млосно підняла рукою волосся і надула губки в забавному виразі обличчя.

"Невелике селфі у ванній", - підписала кадр Кардашьян.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Що за крихітка", "чудова 2021 тобі йде, дитинко", "Ти така красива", "ти просто неймовірна", "мила і гаряча", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що Кім показала фото, на якому постала в ліфчику і обтягуючих шортах.

Зірка одягла такий відвертий одяг, чим вразила своїх шанувальників. Кім прийняла досить гарячу позу, через яку вона ледь не вивалила бюст.

Нагадаємо, Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.

А ще Politeka писала, що томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.