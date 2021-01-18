Відома модель Демі Роуз зважилася показати себе повністю оголеною
Юна красуня, яка свого часу прославилася як британська копія Кардашьян, поділилася новим сміливим кадром в розділі сторіз свого Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.
Демі завжди славилася своїми відвертими образами, заради яких вона не соромилася показувати тіло з мінімумом одягу. Однак, на цей раз красуня вирішила піти далі, і продемонструвала, як виглядає повністю оголеною.
На знімку красуня стоїть, повернувшись до камери в півоберта. З одягу на ній лише високі латексні рукавички яскраво-рожевого кольору і чоботи. Втім, нагота явно не бентежить модель. Вона недбала прикриває груди однією рукою, залишивши сідниці повністю відкритими. Демі завмерла в томній позі, прикривши очі і трохи піднявши голову вгору.
Її відвертий образ доповнює спокусливий макіяж з накладними віями і червоною помадою.
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Через рожевих рукавичок і блондинистого перуки на знімку модель нагадує ляльку Барбі, але тільки для дорослих.
Раніше ми писали, що Демі розмістила фото в купальнику з пікантним декольте на завязочках.
Великі груди спокусливо випирала з нього і притягувала погляд. Чорна тканина обтягнула тонку талію, а пікантні вирізи, теж на завязочках відкрили види на пишні стегна.
Зірка взялася за вологе волосся, яке розвіяв вітер. Вона невинно опустила очі і відкрила губи.
Нагадаємо, що чарівна Демі Роуз ледь прикрила соковиті форми, показавши, як отримує задоволення: "знімай...".
Як повідомляла Politeka, Демі Роуз в білосніжній білизні покрутила "рум'яними булочками" перед дзеркалом:"Уф, це жарко".
Також Politeka писала, що Демі Роуз роздяглася і показала себе з потрібного ракурсу: "Дала двійнятам трохи сонця".