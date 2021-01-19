Гаррі Брант, син відомої 52-річної американської моделі Стефані Сеймур і бізнесмена Пітера Бранта, пішов з життя у віці 24 років

Причиною його смерті стало випадкове передозування ліків, що відпускаються за рецептом — він багато років боровся з наркозалежністю, пише The New York Times.

«Ми завжди будемо засмучені тим, що його життя було перерване цією руйнівною хворобою. Він багато чого досяг за свої 24 роки, але у нас ніколи більше не буде можливості побачити, скільки ще Гаррі міг би зробити», — йдеться в офіційній заяві сім'ї.

Брант був відомий тим, що розсунув межі гендерних стереотипів як в косметиці, так і в одязі. Він пробував себе в журналістиці як підлітковий оглядач журналу Interview свого батька, моделював для Balmain і італійського Vogue (серед інших), і разом зі своїм братом заснував лінію макіяжу унісекс з MAC, випустивши колекції в 2015 і 2016 роках.

За словами його батьків, в цьому році він планував вступити в новий центр реабілітації наркоманів і сподівався повернутися, щоб зіграти велику роль у творчій частині журналу Interview.

Крім Пітера, У Гаррі залишилися молодша сестра, а також старший зведений брат від попереднього шлюбу його матері з гітаристом Томмі Ендрюсом і чотири зведених брата і сестри від попереднього шлюбу його батька з Сандрою Брант. (Інший зведений брат від попереднього шлюбу Бранта помер у 2019 році).

"Гаррі був не просто нашим сином. Він був також чудовим братом, люблячим онуком, улюбленим дядьком і турботливим другом. Він був творчою, люблячою і сильною душею, яка принесла світло в серця стількох людей. Він був дійсно красивою людиною всередині і зовні", - йдеться в офіційній заяві сім'ї.

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