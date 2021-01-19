Шанувальники Тіни Кароль і Дана Балана в захваті від сімейного знімка

Шанувальники Тіни Кароль постійно сподіваються, що їх улюблена співачка нарешті створить сім'ю з Даном Баланом і народить від нього дитину. І поки Кароль наполегливо зберігає мовчання, фанати намагаються продемонструвати, як би вони виглядали разом. Відповідний знімок з'явився у фан-акаунті зірок в соцмережі Instagram, пише Politeka.net.

З моменту появи на шоу "Голос країни" Дана Балана у Тіни Кароль з'явився шанс влаштувати своє особисте життя, адже багато глядачів неодноразово спостерігали, як між тренерами "іскрить повітря" від цих неоднозначних поглядів. На новому знімку, створеному шанувальниками, ці відносини не тільки продовжилися, але і переросли в щось набагато більше - крихітну дитину, схожу на них обох.

На фото, яке показали шанувальники, Тіна Кароль відпочиває поруч з Даном Баланом в парку. Пара сидить на рожевому покривалі в оточенні квітів і ніби позує для сімейного знімка. При цьому Дан Балан посміхається і притискає до себе маленьку дівчинку, яка грає з фотоапаратом. В той самий час Тіна притулилася до Дана як справжня любляча дружина і, задоволена, теж ледь стримує свою посмішку.

Переглянути цю публікацію в Instagram Публікація від 🦘 𝓓𝓪𝓷𝓽𝓲𝓷𝓪 🦘 (@dantina.fam)

Кадр дійсно нагадує милу сімейну фотосесію в парку, адже Тіна Кароль і Дан Балан навіть були одягнені в схожий білий одяг. Але пильні шанувальники зірки відразу ж відчули, що над знімком неабияк попрацювали в Фотошопі, створюючи візуалізацію того, про що мріють фанати.

Серед коментарів до публікації з'явилися несхвальні думки про те, що це просто красивий фейк і Фотошопу вірити не можна. Але знайшлися і ті, кому знімок сподобався і вони побажали, щоб Дан і Тіна все-таки стали справжньою парою.

"Це я не розумію. Вважаю зайвим. Навіщо Бігти попереду паровоза?", "Якщо була б правда, але на жаль...", "Таку маячню фотошопити! Маразм!", "Справжній фотошоп", "Дан і Тіна виглядають як справжня сім'я. Два роки втрачених. Вже б дитя бігало", "Красиві! Нехай у вас все вийде!", "Love story", - написали фоловери.

Нагадавши, Кароль покрутилася перед дзеркалом у сукні з непристойними вирізами, показавши себе всю: "це пожежа, ялинки-палиці"

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