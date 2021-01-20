Відома модель Кортні Кардаш'ян показала, як проводить час на пляжі

На фото красуня позує в маєчці білого кольору. Зірка, як можна помітити, більше нічого не одягала, навіть трусиків. Дівчина лежала на рушнику і загнула одну ніжку, роблячи знімок максимально спокусливим. Кортні дивилася в об'єктив камери і без сорому демонструвала пишні сідниці, які є вже фамільною гордістю Кардаш'ян. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви дзвонили мені на мій телефон-оболонку", - написала зірка.

Фанати поставили більше мільйона лайків і написали коментарі:

"Кортні, лол", " це дійсно хороший підпис. Хто це придумав?", "Подзвони мені", "добре, це все" ," найцікавіше!", "це був самий милий підпис", " Привіт .... Привіт? Є там хто-небудь?!", "Ви можете залишити повідомлення за звуковим сигналом", "Моя принцеса з Діснея", " може трусики одягнеш?".

Ми писали, що відома американська модель Кортні Кардашьян похвалилася бездоганною фігурою, примірявши сміливе міні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Кортні позує в міні-сукні з поясом посеред червоної кімнати, фотографуючи себе в дзеркало. На іншому кадрі красуня вже не настільки серйозна, демонструючи» обеззброюючу " посмішку.

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