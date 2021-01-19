Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова усьроіла улюблене купання в купелі на вулиці

Нещодавно скандальна балерина розповіла, що активно готується до майбутньої вистави і тому в її графіку тепер багато фізичного навантаження, занять, репетицій і практично повна відсутність їжі. Втім, цим Волочкова навіть пишається, адже це ідеальна можливість для неї скинути зайве.

За словами Анастасії, зараз вона їсть тільки півчашки пісного гострого овочевого супу зі шпинатом без солі вранці, а ввечері два варених некруто яйця. Доповнення до її схуднення складають масаж і російська лазня з купіллю. Фото з купання в купелі на морозі Анастасія вирішила опублікувати сьогодні в Instagram.

"Вітаю з Хрещенням.🙏 Занурюся в крижану купіль і мчу на прогін перед завтрашнім спектаклем і святкуванням дня народження.🩰 🦢 ",- написала Волочкова, зображуючи на кадрі скромність.

Прикрившись банним віником, Анастасія позувала на тлі засніженого двору без одягу і найменшого збентеження.

Різдво не стало винятком для купання, балерина також залізла в купіль, попередньо повністю роздягнувшись. Інтимні місця зірка прикрила банним віником.

"Якщо в купелі немає льоду, то його може замінити сніжок», - підписала компрометуючий знімок Волочкова.

На антифанатських сторінках із задоволенням обговорили нову витівку зірки.

"Шо, знову?! Вже б прибрала віник і повісила цінник. Хоч якесь розмаїття«,» туга Зелена, могла б заради свята спорудити«, " ніякої фантазії. Ми так скоро вірити перестанемо, що вона щаслива», «у сусідів кипить життя, люди відзначають Різдво їм весело вони явно з сім'єю і друзями, і тільки Васька сидить на ганку і зирить на чужу радість», - пишуть люди.

Нагадаємо, що Волочкова розставила ноги перед молоденьким Дідом Морозом, кадр безсоромності:"Новий рік для дорослих".

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