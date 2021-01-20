Відома модель Демі Роуз показала себе і розповіла про настрій

На фото красуня позує в чорних трусиках і ліфі, сидячи на лавочці. Зірка залишила волосся розпущеним, а розвернулася спиною, радуючи око ідеальними сідницями. Дівчина повернула голову до об'єктива камери, манячи поглядом. Кадр вийшов дуже спокусливим і захоплюючим, адже Демі виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Залежно від настрою Мої списки відтворення змінюються. Проведіть вгору, щоб послухати мою музику", - написала зірка під фото.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Сумую за тобою", "я хочу насолод", "чиста краса", " щастя належить всім людям. але чи можеш ти зробити мене щасливим", "Красиво, красиво" ," це дуже красиво" ," я люблю Твої очі"," чудова"," нарешті рай"," красивий райський квітка", " добре, як стати таким же?".

Ми писали, що модель купальників і нижньої білизни Демі Роуз вразила формами в крихітному купальнику.

Модель позувала в персиковому Бікіні на прозорих бретельках, що додавало образу великої пікантності. Зірка натягнула на груди невеликі клаптики тканини, які ледь щось прикривали, майже зливаючись з кольором шкіри.

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