Популярна модель, бізнесвумен і блогерка Кім Кардашьян спокусила формами в красивому купальнику
Спокусниця демонструє свої знамениті форми, підкорюючи красою, пише Politeka.net. Шанувальники постійно згадують найспекотніші образи Кім.
Цього разу в одній з фан-груп з'явилися знімки, на яких зірка блищить в купальнику з оксамиту.
Модель підкреслила і підняла форми завдяки тісному топіку.
Виглядали форми дуже спокусливо і приковували до себе погляд.
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Плавочки-стрінги оголювали пишні сідниці моделі, завдяки яким вона прославилася на весь світ.
У такому вигляді Кім позувала на пляжі з чорним піском. А пізніше зірка відмилася з чистого глечика.
За кілька годин пост зібрав майже 700 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі із захопленням описали форми зірки, роблячи найкращі коментарі.
"Єдина у світі жінка, яку я люблю", - написав один з шанувальників.
Зазначимо, Кім Кардашьян народилася у 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні і автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомим після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона.
Дівчина прославилася, знімаючись в реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", а також завдяки своїй дружбі з моделлю Періс Хілтон.
Крім того, красуня зробила кілька пластичних операцій, зокрема змінила форму сідниць. Про п'яту точку зірки стали складати пісні, а жінки мріють про такі форми й теж роблять операції.
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