Популярна модель, бізнесвумен і блогерка Кім Кардашьян спокусила формами в красивому купальнику

Спокусниця демонструє свої знамениті форми, підкорюючи красою, пише Politeka.net. Шанувальники постійно згадують найспекотніші образи Кім.

Цього разу в одній з фан-груп з'явилися знімки, на яких зірка блищить в купальнику з оксамиту.

Модель підкреслила і підняла форми завдяки тісному топіку.

Виглядали форми дуже спокусливо і приковували до себе погляд.

Плавочки-стрінги оголювали пишні сідниці моделі, завдяки яким вона прославилася на весь світ.

У такому вигляді Кім позувала на пляжі з чорним піском. А пізніше зірка відмилася з чистого глечика.

За кілька годин пост зібрав майже 700 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі із захопленням описали форми зірки, роблячи найкращі коментарі.

"Єдина у світі жінка, яку я люблю", - написав один з шанувальників.

Зазначимо, Кім Кардашьян народилася у 1980 році в заможній родині Кріс Дженнер - продюсера на телебаченні і автора власного шоу; і Роберта Кардашьяна - адвоката, який став відомим після захисту в суді свого приятеля, футболіста О'Джей Сімпсона.

Дівчина прославилася, знімаючись в реаліті-шоу "Сімейство Кардашьян", а також завдяки своїй дружбі з моделлю Періс Хілтон.

Крім того, красуня зробила кілька пластичних операцій, зокрема змінила форму сідниць. Про п'яту точку зірки стали складати пісні, а жінки мріють про такі форми й теж роблять операції.

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