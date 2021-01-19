Українська співачка Настя Каменських подедилась домашніми фото, на яких помилувалася з чоловіком
Вчора Настя розповіла, як повернулася додому після довгої відпустки на Мальдівах, яку провела з чоловіком Олексієм Потапенком. Пара повернулася додому і відразу приступила до роботи, про що сповістила на своїх сторінках в соціальній мережі Instagram.
Після цього артисти показали в розділі Сторі серії особистих знімків, які тут же розбурхали мережу. На милих кадрах Настя разом зі своєю домашньою улюбленицею Мімі, а також з Потапом влаштувалася в ліжку за переглядом фільмів. До слова, пара завжди влаштовує вечір фільмів на дивані, поки поруч з ними ніжиться їх вихованець, показуючи тим самим, що третій - не зайвий і їх улюблениця цілком може Відпочивати разом з ними.
Варто відзначити, що вдома розпорядок дня у зірок досить простий. Вони рано встають і йдуть тренуватися, часто ходять на пробіжку. Потім зірки щільно снідають, так як вважають, що це дає енергію на весь день.
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"Я ніколи не їм під час перегляду фільму, серіалу або під час читання. І взагалі не беру телефон в руки, поки їм. Адже коли ми відволікаємося на щось в процесі прийому їжі, нам дуже легко не помітити, що ми переїдаємо», - раніше підкреслила Каменських.
Як видно з Сторі, пара звикла лягати спати вчасно в один і той же час, адже недосипання — це стрес для організму. Під час стресу рівень цукру в крові знижується і нам хочеться їсти.
Також Настя у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала роздягненою. Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст. При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними.
У коментарях спекотної красуні залишили масу приємних слів і відгуків.
"Подумала вже, що Оля Полякова пофарбувалася в чорний", " Вау, який привід?", "Афродіта", " яка ви красива!», «Афигеть!!! Шикарна!", "Не схожа на себе», «після цього фото вся стрічка засяяла. Красуня", "дуже ніжно", " коли вона завагітніє?» ,- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Настю Каменських довели до сліз перед камерами, Полякова не витримала: "що з нею? Чому вона...".
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