Українська співачка Настя Каменських подедилась домашніми фото, на яких помилувалася з чоловіком

Вчора Настя розповіла, як повернулася додому після довгої відпустки на Мальдівах, яку провела з чоловіком Олексієм Потапенком. Пара повернулася додому і відразу приступила до роботи, про що сповістила на своїх сторінках в соціальній мережі Instagram.

Після цього артисти показали в розділі Сторі серії особистих знімків, які тут же розбурхали мережу. На милих кадрах Настя разом зі своєю домашньою улюбленицею Мімі, а також з Потапом влаштувалася в ліжку за переглядом фільмів. До слова, пара завжди влаштовує вечір фільмів на дивані, поки поруч з ними ніжиться їх вихованець, показуючи тим самим, що третій - не зайвий і їх улюблениця цілком може Відпочивати разом з ними.

Варто відзначити, що вдома розпорядок дня у зірок досить простий. Вони рано встають і йдуть тренуватися, часто ходять на пробіжку. Потім зірки щільно снідають, так як вважають, що це дає енергію на весь день.

"Я ніколи не їм під час перегляду фільму, серіалу або під час читання. І взагалі не беру телефон в руки, поки їм. Адже коли ми відволікаємося на щось в процесі прийому їжі, нам дуже легко не помітити, що ми переїдаємо», - раніше підкреслила Каменських.

Як видно з Сторі, пара звикла лягати спати вчасно в один і той же час, адже недосипання — це стрес для організму. Під час стресу рівень цукру в крові знижується і нам хочеться їсти.

Також Настя у себе в Instagram красуня опублікувала фото, на якому постала роздягненою. Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст. При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними.

У коментарях спекотної красуні залишили масу приємних слів і відгуків.

"Подумала вже, що Оля Полякова пофарбувалася в чорний", " Вау, який привід?", "Афродіта", " яка ви красива!», «Афигеть!!! Шикарна!", "Не схожа на себе», «після цього фото вся стрічка засяяла. Красуня", "дуже ніжно", " коли вона завагітніє?» ,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Настю Каменських довели до сліз перед камерами, Полякова не витримала: "що з нею? Чому вона...".

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