Відома модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з Бредом Піттом, показала себе і розповіла про мрію

На фото красуня позує в джинсах, кросівках і кофті. Ніколь відчинила останнє, показавши, що ховає під нарядом. Потуральскі виставила на огляд плоский животик і бюст, який стиснула чорним топом. Кадр вийшов легким і запальним, адже дівчина виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Мрію про ванну з піною", - написала зірка під фото.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Так, будь ласка", "Люблю це", "Олала", "ти вогняна мрія", "чудове тіло, чудове обличчя, чудова людина", "завжди привабливо", " регулярний догляд за шкірою ??", "Ніко піднесеться в 2021 році", "Люблю твоє взуття", "Мені подобається твоя зачіска", "Вау, місіс Марі", "це було б добре", "мріяти, така красива Ніколь, гарного тобі дня".

Ми писали, що німецька модель Ніколь Потуральскі, якій приписували роман з голлівудським актором Бредом Піттом, вразила жарким постільним образом.

Красуня виклала на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" нове відверте фото, для якого вбралася в екстремально коротку білу сукню зі шнурівкою спереду.

Нагадаємо, екс-коханка Бреда Пітта зовсім без одягу показала свою розкутість у кріслі

А ще Politeka писала, що екс-коханка Бреда Пітта розстебнула штани і показала, чим ще вміє дивувати чоловіків

Також Politeka повідомляла, що екс-коханка Бреда Пітта в крихітній білизні не залишила місця для фантазії



