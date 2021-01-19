Чоловік співачки Валерії російський продюсер Йосип Пригожин запропонував відправити на Євробачення репера Моргенштерна

Пригожин заявив, що був шокований новиною про те, що і в цьому році Росію на «Євробаченні» представить група Little Big, передає ФАН.

На думку чоловіка Валерії, той факт, що в минулому році через пандемію пітерської групі не вдалося виступити, не є виправданням їх вибору в 2021 році.

"Вони гідні хлопці, Класні, питань навіть немає. Мають право вирушати, куди хочуть. Але я в шоці просто. У мене таке відчуття, що ми вчепилися в одну групу. Це дурість якась, ось і все. Як ніби у нас більше немає артистів. Кажуть, що вони ж не змогли поїхати минулого року, ой, як сумно. Тепер нехай хтось новий відправиться", - заявив продюсер.

Пригожин зазначив, що особисто він би відправив на музичний конкурс Моргенштерна. Продюсер пророкує реперу оглушливу перемогу, але ось тільки їде на конкурс група Little Big.

"Відповідаю, він "порвав" би всіх. Обматюкав їх усіх там, як вони це люблять. Він молодий, яскравий, епатажний, прикололся б там і, повірте, взяв перше місце", - заявив продюсер.

Відзначимо, що Morgenshtern до своєї величезної популярності як репера, активно вів канал на Ютубі, де висміював музику і виконавців сучасності.

Блогер знімав пародійні кліпи і пісні, а пізніше вирішив сам стати артистом і закинув зазначену блогерську діяльність. Популярність його в значній мірі заснована на скандальних витівках і висловлюваннях.

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