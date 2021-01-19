Відома модель Альона Омович, яку називають Українською Кардаш'ян, показала себе в гардеробній

На фото красуня сиділа на килимі в червоному прозорому боді. Дівчина розставила ніжки і дивилася в камеру, хвалячись пишним бюстом шостого розміру, який випирав з тоненького вбрання. Але Омович це зовсім не бентежила і вона із задоволенням показувала стирчить красу. Олена позувала в гардеробній, а волосся залишила розпущеним, що не завадило знімку стати дуже гарячим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Олена красуня", "Гарячі ноги", "Вся ваша чудова струнка форма тіла, приголомшливо красивий вигляд, чудовий клас краси зі струнким тілом", "я обожнюю твою чуттєвість", "Олена, Ти королева", "Ох, яка лялечка) пощастило чоловікові", "Віддай мені мій німб", "я не можу зрозуміти мову, якою ти говориш, але я люблю тебе".

Ми писали, що популярна модель Олена Омович вирішила похвалитися новим образом в одній білизні.

Цього разу на фото в Instagram Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

Так як в Україну несподівано нагрянули морози, Олена зіграла на контрастах.

Нагадаємо, Українська Кардашьян в прозорому боді виставила сором'язливі місця на загальний огляд

А ще Politeka писала, що українська Кардашьян довела до екстазу розпусним виглядом у сміливому міні

Також Politeka повідомляла, що українська Кардашьян вразила апетитними вигинами після душу, фото заворожує



