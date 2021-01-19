Гаряче повітря з боку Середземного моря принесе в Україну довгоочікуване потепління після снігу і морозів

Починаючи з 20 січня, температура в Україні почне поступово підвищуватися незабаром буде до +10 градусів. Все завдяки теплим повітряним масам, які вдарять з півдня і тимчасово проженуть морози, передає "РБК-Україна" слова представника Укргідрометцентру Наталії Голені.

За новим прогнозом, 20 січня буде ще досить холодно, в середньому від -15 до -20 градусів вночі і до -10 градусів вдень. На півночі і північному сході України очікується 21-26 градусів морозу вночі і до -17 градусів в денний час. Трохи вище температура підніметься в західних областях і на Кримському півострові (від -4 до -9 градусів вночі і від -2 до +3 вдень).

Після цього, 21-22 січня, тепла погода запанує у всіх регіонах, лише в північних і північно-східнх областях може бути 15-20 градусів морозу, а в східних прогнозують до -20 градусів вночі і від -3 до -8 градусів вдень. 22 січня на півдні і заході країни передбачалося потепління до нуля вночі, а вдень буде до 10 градусів тепла. В інших областях потрібно готуватися до невеликих нічних морозів і теплої погоди вдень - до 6 градусів з позначкою" плюс", на Сході очікують 4-9 градусів морозу в нічний час, а з ранку термометри будуть показувати близько нуля.

"На вихідних тепла погода в Україні збережеться", - підкреслила Голеня.

Разом з підвищенням температури 21 січня на захід прийде легкий снігопад, а наступного дня Прикарпаття та Закарпаття накриють дощі. В інших регіонах України опадів не прогнозують, може бути лише туман.

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