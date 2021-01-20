Зірки люблять підкреслювати свої шикарні форми, а що якщо не латекс може це зробити так ідеально

Подивімось на зірок, які іноді виділяють свої вигини латексом, пише Politeka.net.

Тіна Кароль нерідко вибирає вбрання, які підкреслюють її розкішну фігуру. Латекс виділяє її пишні груди й тонку талію, тим самим артистка вражає вигинами й виглядає бездоганніше.

У ЗМІ проскочила інформація, щоб підтримувати себе в ідеальній формі зірці допомагає дієта "кетоз", при якій можна їсти мало овочів.

Співачка Ані Лорак схильна до повноти, але коли вона в ідеальній формі, то може дозволити собі найсміливіші вбрання.

Артистка п'є багато води, вживає вуглеводи тільки до обіду, а також займається спортом по півгодини в день.

Співачка MARUV славиться своїм талантом і епатажем. Зірка обожнює речі з латексу і часто їх носить.

Зірка дуже стежить за фігурою. Красуня відмовилася від м'яса, риби, картоплі й намагається не вживати помідори.

"Суперблондинка" Оля Полякова вражає своєю стрункістю й ефектністю.

Секрети ідеальної фігури артистки спорт і харчування. Зірка любить робити випади й бігає.

Співачка виключила зі свого раціону такі продукти, як: хліб, цукор, білий рис, всі злаки з крохмалем і глютеном, все смажене, копчене і солоне.

Ефектна Надя Дорофєєва теж не відстає від своїх колег і підкреслює фігуру латексом.

Красуня зізналася, що особливих секретів її стрункості немає, вона може з легкістю з'їсти картоплю, котлету, пасту, пиріжок.

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