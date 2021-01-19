Найближчим часом метеозалежних українців чекають магнітні бурі

Січень і лютий 2021 року не пройде безслідно для здоров'я багатьох людей, адже саме перед Хрещенням співробітники Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця ФІАН спрогнозували магнітні сплески, які можуть спричинити погане самопочуття і проблеми з тиском, пише КП в Україні.

Перша магнітна буря залишилася для більшості українців практично непоміченою, адже, як повідомили фахівці, пік її активності пройшов приблизно о 6:00 19 січня, коли багато хто ще спав. Деякі можуть відчувати нездужання через магнітного шторму ще протягом 19-20 січня, після чого настане нетривала перерва.

Свіжі дані співробітників Лабораторії говорять про те, що наступні збурення магнітосфери припадуть на перші дні наступного місяця - 1 і 2 лютого. І за оцінками фахівців пік цієї магнітної бурі очікується середньої потужності, а загальна сила шторму - 4 бали з 10.

Таким чином метеозалежні громадяни можуть відчути нездужання у вигляді головних болів і запаморочення. Також шторм може спровокувати тахікардію, перепади тиску, болі в суглобах і проблеми з серцево-судинною системою. Також не виключені проблеми зі сном, підвищена тривожність, безпричинна дратівливість і навіть апатія.

Існують деякі способи полегшення перерахованих симптомів, серед яких зниження фізичної активності, прогулянки на свіжому повітрі і більш тривалий сон, який повинен тривати не менше 8 годин.

Також експерти радять тим, хто погано себе почуває, приймати контрастний душ в ранковий час і ванни з ефірними оліями бергамота, м'яти або лаванди, які розслаблять перед сном. Не варто вплутуватися в стресові ситуації, утриматися від водіння автомобіля і переглянути раціон. Медики наполягають, що чутливі люди не повинні вживати жирну і смажену їжу, а звернути увагу на більш легкі для організму фрукти і овочі. Деякі можуть помахати магнітною бурею випиваючи багато чистої води, провітрюючи приміщення і займаючись йогою.

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