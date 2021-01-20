Артисти віддають перевагу комфорту у всьому і засоби їх пересування не є винятком

Так як зірки не розкривають свого справжнього заробітку і не називають ціну речей, багато шанувальників не знають, як багато заробляють їх улюблені зірки. Деякі ж судять артистів за вибором їх авто, на якому знаменитості їдять по українських дорогах.

Потап приєднався до повальної моди на позашляховики Land Rover. У артиста авто 2013 року. Під капотом у позашляховика репера-5-літровий мотор потужністю 375 кінських сил. Range Rover Dead Curious досить популярна модель в Україні. Причому навіть б / в авто коштує близько 2 млн гривень.

Юрій Горбунов, як і його кум Олексій Потапенко, також вибрав машину преміального класу Range Rover марки Land Rover. Артисти є сусідами, близькими друзями та колегами. Як видно, артистів і правда пов'язують в житті не тільки дружні відносини, але ще і загальні смаки на автомобілі.

Надя Дорофєєва вибрала для себе німецький комфорт під час подорожей. Під час свого інтерв'ю Володимир Дантес вирішив розповісти про вибір даної марки:

"Я сідаю за Надіно BMW – вона ж зірка, може собі дозволити. А у мене машина менше-Hyundai Tucson. У порівнянні з Надіною, вона маленька. Не дуже зручно, тому що BMW-величезна, я не відчуваю габарити. А ось Надя на ній розсікає", - розповів Володимир Дантес.

Співачка Джамала після перемоги на конкурсі Євробачення купила новий кросовер BMW X5. Вибір Джамали припав на варіант з 2-літровим дизельним мотором, потужністю 231 Кінська сила. В Україні ціни на таке авто стартують від 1,2 млн гривень. Тепер співачка часто показує знімки з машини в своєму Instagram.

Дмитро Монатік не так давно захопився авто марки Jaguar. Співак нещодавно протестував новий електрокар Jaguar I-PACE, про що розповів у соціальних мережах, поділившись новим кадром. За його словами, швидкість, дизайн і самі характеристики його приємно порадували.

Катерина Осадча на своїй сторінці в Instagram опублікувала знімки з автомобілем Jaguar, чим обурила мережу. Розкіш авто оцінили не всі. Сама Катерина була задоволена затишком в машині, вона ласкаво називає свій автомобіль "будинком на колесах".

"Чи то з роками, чи то з досвідом приходить час пересісти на великий седан. Трохи незвично, але дуже комфортно. Рада стати частиною сімейства Jaguar Ukraine", - написала Осадча в Instagram.

Катерина Кухар розсікає по Києву на дорогому авто марки Porsche, причому постійно отримує штрафи за перевищення швидкості. Тому після установки камер вона часто отримує листи зі штрафами. Тільки за жовтень таких надійшло сім.

Тіна Кароль вже не раз була помічена за кермом автомобіля Subaru Impreza STI. На відміну від багатьох своїх колег, артистка не женеться за популярністю. Вибір авто зірки продиктований комфортом і спогадами. Відомо, що ця машина була в колекції машин її покійного чоловіка. Зазначимо, авто було затюнинговано унікальним чином, а також має власне ім'я, і тому коштує близько 2 млн грн.

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