Відома модель Емілі Ратаковски у незвичайному купальнику з черепашками показала сміливий образ

Модель Емілі Ратаковскі вважається однією з найпопулярніших супермоделей. Зараз дівчина цілком і повністю присвячує себе темі вагітності, адже готується стати мамою. Шанувальники в свою чергу активно публікують ранні фото зірки, які були зроблені під час останніх фотосесій знаменитості в бікіні.

Плоский живіт і тонка талія при наявності пишних форм — фігура Емілі для багатьох є справжнім еталоном. Як видно на знімку, Ратаковскі з легкістю показує себе в самих різних купальниках і підкреслює привабливі форми без збентеження.

У простому купальнику з черепашками на пікантних місцях модель захопила мережу завдяки дивно стрункій фігурі. Ратаковскі не приховує, що їй дійсно пощастило з генами. Однак це не означає, що модель ніяк не контролює свій раціон.

"Ти чудова жінка, вау; у неї немає абсолютно ніякого сорому. Звичайне обличчя; я дійсно не хочу бачити твої форми, я заздрю; приголомшливий образ; вона схожа на @kendalljenner @ llunde11; вона схожа на Кендалл Дженнер 😍; ми все це бачили; форми змушують чоловіків втрачати контроль XD".

Відзначимо, зараз Емілі рідко показує сміливі образи і дивує публіку жаркими кадрами в соціальних мережах. Вся справа в тому, що Ратаковскі разом з чоловіком очікує швидкої появи на світ первістка. Тому на фан-акаунтах шанувальники супермоделі вирішили ділитися її кращими образами, в тому числі і повсякденними.

Як видно на знімку, навіть без макіяжу, укладання і епатажних нарядів Емілі виглядає чудово, а її фігурі дійсно можна позаздрити. У крихітному купальнику і спеціальним піжамним шортам в тон, Ратаковскі змогла підкреслити дивовижну стрункість своєї фігури.

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