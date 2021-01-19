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Аліна Гросу, яка тільки недавно повернулася з відпустки, показала, як будуть реагувати люди на найбільш звичні речі після закінчення локдауну

Зірка поділилася кумедним відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Гросу вирішила жартома показати, як будуть вести себе люди після відкриття кафе. Співачка зображує гламурну блондинку, яка прийшла в відомий заклад громадського харчування і дає інтерв'ю.

"Я прийшла, у мене просто очі розбігаються! Тут така краса, навіть не знаю, що вибрати, куди мені сісти,що мені взяти ... Ну, загалом, я задоволена!", - із забавним виразом на обличчі вимовляє Гросу.

Для створення образу гламурної дівчини вона нафарбувала губи яскраво-червоною помадою і доповнила свій образ стильним хусткою і окулярами.

"Чого вам особливо не вистачає під час локдауну?",- поцікавилася зірка.

Її шанувальники тут же відреагували на відео.

"Аліна, грошей не вистачає", "Ну ти лисиця внатурі!", "Ти кому пики корчиш?", "Тебе не вистачає душа моя", "розумничка, клас", "ти супер! Я маю на увазі, як актриса в цьому ролику", "на початку відео подумала що це Леді Гага", - пишуть люди.

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