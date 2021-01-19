Аліна Гросу, яка тільки недавно повернулася з відпустки, показала, як будуть реагувати люди на найбільш звичні речі після закінчення локдауну
Зірка поділилася кумедним відео на своїй сторінці в Instagram, повідомляє Politeka.net. Так, Гросу вирішила жартома показати, як будуть вести себе люди після відкриття кафе. Співачка зображує гламурну блондинку, яка прийшла в відомий заклад громадського харчування і дає інтерв'ю.
"Я прийшла, у мене просто очі розбігаються! Тут така краса, навіть не знаю, що вибрати, куди мені сісти,що мені взяти ... Ну, загалом, я задоволена!", - із забавним виразом на обличчі вимовляє Гросу.
Для створення образу гламурної дівчини вона нафарбувала губи яскраво-червоною помадою і доповнила свій образ стильним хусткою і окулярами.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
Роздягнена Каменських вразила новою зовнішністю, зірку сплутали з Поляковою: "Вау, який привід?"
71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."
Весна запізниться, синоптик розчарував українців "сніговим" прогнозом: "справжнє тепло прийде лише..."
Зірку "1+1" Таран екстрено прибрали з ефірів, що сталося з улюбленицею глядача: "Ми не зустрінемося..."
"Чого вам особливо не вистачає під час локдауну?",- поцікавилася зірка.
Її шанувальники тут же відреагували на відео.
"Аліна, грошей не вистачає", "Ну ти лисиця внатурі!", "Ти кому пики корчиш?", "Тебе не вистачає душа моя", "розумничка, клас", "ти супер! Я маю на увазі, як актриса в цьому ролику", "на початку відео подумала що це Леді Гага", - пишуть люди.
Нагадаємо, нагадана Гросу в розпусному негліже показала, чому навчилася у відпустці: "Два тижні прокачувала...".
Як повідомляла Politeka, сяюча Гросу викликала бурю емоцій, показавши зміни в зовнішності крупним планом: "Очі таять".
Також Politeka писала, що біда з Аліною Гросу під час відпочинку з новим коханим, зірка видала все: "Життя перед очима...".