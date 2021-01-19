Зірка звела з розуму всіх

Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, зробила селфі у відвертому образі

Модель нерідко демонструє вигини в білизні, передає Politeka.net. Цього разу красуня ще й прийняла спокусливу позу на підлозі.

Омович лягла перед дзеркалом, направивши на нього телефон.

Модель показала себе в червоній маєчці на голе тіло. Наряд вона задерла, блиснувши частиною грудей шостого розміру.

Також для додачі особливої пікантності Олена приспустила тонку бретельку з плеча.

Модель одягла крихітні трусики, які нагадували лише тонкі смужки, що підстрибнули вище сідниць.

Також на красуні були сітчасті панчохи. А завершили образ оленячі роги - обруч на голові.

Модель виставила пружні сідниці, а її маленький пухнастий друг встав лапками на них.

"Залишайся вдома🏠 🐶", - підписала знімок Олена.

За дві години пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красивий олень🦌 😸", "А Собакену аж ніяково відвернувся бідолаха", "дивний погляд...", "Мужикам від баби потрібні мізки, з "кулями 🍒" розмова не на довго", "стільки фотошопу, що аж "булки" дві злилися", " Як мені подобається тіло ❤️", " зі мною б ти виглядала краще😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Олена Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.

Так як в Україну несподівано нагрянули морози, Олена зіграла на контрастах:

"Ідеальний наряд для -18 градусів морозу😂 👌 🏻 ❄️", - жартівливо підмітила дівчина під фото.

Нагадаємо, українська Кардашьян не змогла втиснути свої безрозмірні принади у вузьку сукню

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