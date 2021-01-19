Популярна модель Альона Омович, яку називають українською Кім Кардашьян, зробила селфі у відвертому образі
Модель нерідко демонструє вигини в білизні, передає Politeka.net. Цього разу красуня ще й прийняла спокусливу позу на підлозі.
Омович лягла перед дзеркалом, направивши на нього телефон.
Модель показала себе в червоній маєчці на голе тіло. Наряд вона задерла, блиснувши частиною грудей шостого розміру.
Також для додачі особливої пікантності Олена приспустила тонку бретельку з плеча.
Повністю роздягнена Волочкова вискочила на мороз, повторивши свій коронний номер: "Вітаю..."
71-річна Алла Пугачова не стримала сліз перед камерами, що сталося з примадонною: "Це старече..."
Полякова в мокрому бікіні відгуляла день народження на Мальдівах, зачепивши Горбунова і Нікітюк: "Діти не впізнають"
Сердитий Еллерт відчитав "Холостячку" Мішину на публіці, кадри перепалки: "Мінус п'ятнадцять..."
Зірку "1+1" Таран екстрено прибрали з ефірів, що сталося з улюбленицею глядача: "Ми не зустрінемося..."
Модель одягла крихітні трусики, які нагадували лише тонкі смужки, що підстрибнули вище сідниць.
Також на красуні були сітчасті панчохи. А завершили образ оленячі роги - обруч на голові.
Модель виставила пружні сідниці, а її маленький пухнастий друг встав лапками на них.
"Залишайся вдома🏠 🐶", - підписала знімок Олена.
За дві години пост зібрав понад 20 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красивий олень🦌 😸", "А Собакену аж ніяково відвернувся бідолаха", "дивний погляд...", "Мужикам від баби потрібні мізки, з "кулями 🍒" розмова не на довго", "стільки фотошопу, що аж "булки" дві злилися", " Як мені подобається тіло ❤️", " зі мною б ти виглядала краще😂 😂 😂", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Олена Омович показала образ з однієї прозорої білизни чорного кольору з тонкими мотузочками. Не обійшлося і без жартів.
Так як в Україну несподівано нагрянули морози, Олена зіграла на контрастах:
"Ідеальний наряд для -18 градусів морозу😂 👌 🏻 ❄️", - жартівливо підмітила дівчина під фото.
Нагадаємо, українська Кардашьян не змогла втиснути свої безрозмірні принади у вузьку сукню
Також Politeka писала, що українська Кардашьян вразила новим перетворенням після уколів краси
А ще Politeka повідомляла, що пишногруда Українська Кардашьян в прозорій сукні не залишила місця для фантазії