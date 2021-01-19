Співак Віталій Козловський залишився в шортах на морозі

На Водохреща багато українських зірок ризикнули пірнути в ополонку, щоб набратися здоров'я на цілий рік і змити з себе негатив. Після Олега Скрипки та Віктора Павлика на замерзлий Дніпро вирушив і співак Віталій Козловський. Знімки знаменитості в одних шортах на тлі зимового пейзажу з'явилися в його Instagram, передає Politeka.net.

На фотографії Віталій Козловський позує на тлі Південного мосту в Києві практично без одягу і босоніж. На ньому лише літні шорти червоного кольору, що дозволяє оцінити красиве підкачане тіло зірки і фактурні м'язи на руках.

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Співак присів навпочіпки біля краю водохресної ополонки, чіпаючи пальцями крижану воду. При цьому міміка Козловського яскраво демонструє емоції, які він відчував: всім своїм виглядом він показує, що вода дуже холодна і він знаходиться в роздумах, пірнати чи ні.

Свою публікацію співак підписав привітанням з Хрещенням, бажаючи всім міцного здоров'я. Фанати співака відразу ж відгукнулися на привітання і написали багато приємних слів у відповідь, а також запитали Віталія, чи купався він в цей день.

"Веселого свята!", "Вітаю з Хрещенням!!", "Холодно ж", "Бррррр!!!", "Ви ризикнули зануритися?", "О, круто, молодець", "Сміливець!!!",- зазначили фоловери в коментарях.

На доказ того, що співак не "здрейфив", він показав фанатам відео, де дійсно пірнає в ополонку. Віталій Козловський перехрестився і три рази занурився у воду, після чого, задоволений, сказав: "Я це зробив!".

Нагадаємо, що Віталій Козловський добре попрацював над своїм тілом, завдяки чому воно набуло красиві рельєфи і тепер привертає ще більше уваги прихильниць. Співак активно публікує знімки, де позує з оголеним торсом і хвалиться кубиками на животі. А зовсім недавно фанаток вразили його фотографії з відпочинку, де Козловський в одних шортах засмагав під пальмою.

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