Актриса Ольга Куриленко, яка виконала роль дівчини Джеймса Бонда, поділилася ніжним фото з новим образом

Свою кар'єру Ольга почала в 1995 році, коли їй було всього шістнадцять років. Потім Куриленко переїхала в Париж і підписала контракт з популярним агентством. Через два роки Куриленко з'явилася на обкладинці самих топових світових журналах і її слава продовжувала зростати.

Тепер актриса після ролі дівчини Джеймса Бонда у фільмі про агента 007, часто отримує пропозиції взяти участь в різних фотосесіях і спробувати на різні ролі. Тому зараз актриса продовжує свою кар'єру в кіно і в рекламі з великим успіхом.

Також артистка активно веде Instagram і ділиться в профілі різними особистими фото. Черговий кадр з новим образом зірки захопив ніжністю.

"Щасливого вівторка! Чим всі зайняті сьогодні? #TuesdayVibes", - написала артистка.

Фанати відповіли швидко:

"Ти виглядаєш так само красиво, як завжди💟 😍; дуже красиво... Жити мрією пора; дуже красиві і милі твої очі; Que bella! ❤ ️ 😍 ; так красиво; найкрасивіша жінка !!; Як ти можеш бути такою приголомшливою; неймовірно красиво ❤; Краса🌹; Вдома відпочивати)))); Біла, як квіти🌹 💥 🔥; яскрава зірка ❤️».

Також раніше себе в Instagram красуня опублікувала архівний кадр, на якому постала з короткою пишною зачіскою. Актриса прикрила половину обличчя волоссям, залишивши лише одне око. Було видно, що Куриленко яскраво нафарбована, її пухкі губки привернули особливу увагу.

"Добрий день всім!",- підписала фото зірка.

Дика Краса артистки звела з розуму її шанувальників, які залишили масу приємних відгуків під постом. Кілька людей звернули увагу, що на цьому фото Куриленко дуже схожа на голлівудську актрису Кетрін Зета-Джонс, яка є дружиною актора Майкла Дугласа.

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