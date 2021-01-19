Популярна українська співачка Наталія Могилевська розкрила, що думає про усиновлення дітей

Як відомо, артистка не любить афішувати особисте життя, хоча шанувальники періодично підозрюють її в романах з тим чи іншим чоловіком. 45-річна зірка двічі була заміжня, проте дітей у неї немає.

Напередодні Могилевська вирішила поспілкуватися зі своїми шанувальниками і відповісти на їхнє запитання. Один з них підняв тему дітей.

"Як ви ставитеся до усиновлення?",- поцікавився фанат.

Судячи з її відповіді, ставлення Могилевської до цієї теми позитивне. Співачка також загадково зазначила, що якщо жінка готова до материнства, дитина у неї обов'язково з'явиться.

"Готовий учень - знайдеться і вчитель. Готова стати матір'ю - знайдеться і дитина", - заявила зірка.

Відзначимо, що зі своїм першим чоловіком, бізнесменом Дмитром Чалим, Могилевська розлучилася в 2005 році лише через рік після весілля. Вже в 2006 вона вийшла заміж повторно за підприємця Єгора Долініна. Вони прожили разом п'ять років, після чого також розлучилися.

Нещодавно Могилевська викликала нову хвилю чуток про своє особисте життя, засвітившись в компанії мільйонера Олега Рижова. Втім, незважаючи на численні спільні фотографії, співачка запевняє, що їх пов'язує виключно дружба, а також робота над одним проектом.

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