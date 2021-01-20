Наталя Могилевська вирішила прояснити, чи був у неї роман з колишнім партнером по "Танцях з зірками" Владом Ямою
Пара співачки і популярного танцюриста, який і сам згодом став суддею шоу, свого часу викликала справжній фурор в першому сезоні «Танців». Між ними була помітна така хімія, що багато хто запідозрив пару в романі в реальному житті.
Самі артисти довгий час намагалися не коментувати цю тему, проте вона продовжує викликати інтерес у їхніх шанувальників. Так, під час недавньої бесіди з фанатами Могилевська знову була змушена відповідати на це питання.
"Яма: був роман чи не було?",- поцікавилися у співачки в Instagram.
Потрібно відзначити, що відповідь співачки викликала лише ще більше питань. Так, спочатку вона опублікувала уривок зі свого старого інтерв'ю, де у неї запитували те ж саме.
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"Ніколи нічого з Владом не було", - заявила тоді співачка.
Однак, відразу за цим відео йде уривок із заявою самого Ями, який вимовляє: "У нас з Наташею були стосунки".
Відразу після цього починає грати пісня Олі Полякової зі словами: "Не такий ти і колишній".
Залишається тільки здогадуватися, що ж хотіла сказати Могилевська такою незвичайною нарізкою кадрів.
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