Наталя Могилевська вирішила прояснити, чи був у неї роман з колишнім партнером по "Танцях з зірками" Владом Ямою

Пара співачки і популярного танцюриста, який і сам згодом став суддею шоу, свого часу викликала справжній фурор в першому сезоні «Танців». Між ними була помітна така хімія, що багато хто запідозрив пару в романі в реальному житті.

Самі артисти довгий час намагалися не коментувати цю тему, проте вона продовжує викликати інтерес у їхніх шанувальників. Так, під час недавньої бесіди з фанатами Могилевська знову була змушена відповідати на це питання.

"Яма: був роман чи не було?",- поцікавилися у співачки в Instagram.

Потрібно відзначити, що відповідь співачки викликала лише ще більше питань. Так, спочатку вона опублікувала уривок зі свого старого інтерв'ю, де у неї запитували те ж саме.

"Ніколи нічого з Владом не було", - заявила тоді співачка.

Однак, відразу за цим відео йде уривок із заявою самого Ями, який вимовляє: "У нас з Наташею були стосунки".

Відразу після цього починає грати пісня Олі Полякової зі словами: "Не такий ти і колишній".

Залишається тільки здогадуватися, що ж хотіла сказати Могилевська такою незвичайною нарізкою кадрів.

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