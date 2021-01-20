Популярна українська співачка Настя Каменських вирішила відтворити яскраве фото зі свого дитинства

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Настя вирішила порівняти свій сьогоднішній вигляд з тим, як вона виглядала в дитинстві.

Для цього співачка з максимальною точністю відтворила своє архівне фото. На старому знімку маленька Каменських лежить на ліжку в червоному светрі, кросівках з кольоровою підошвою і великому червоному береті з козирком в клітинку.

На новому фото співачка відтворила цей образ майже зі стовідсотковою точністю. При цьому, судячи з підпису, бере на ній той же. Настя лежить на ліжку, схрестивши ноги і приклавши долоні до обличчя.

"Берет все ще сидить відмінно. Гортайте вліво, щоб знайти відмінності", - написала співачка.

У коментарях до посту чоловік співачки, продюсер Потап написав: "Люблю обох".

Шанувальники Каменських тут же відреагували на публікацію.

"Боже яка ти красива", "у Вас дуже хороша енергетика", "змінив лише вік Настя радий за тебе", "у будь-якому віці прекрасна Настя", "Червона шапочка", "як була красунею, так і залишилася", "різниці немає", "Ну Настусі нашої роки не почому. Як була дівчиськом бешкетницею козявочкой так і залишилася", "зовсім не змінилася", - пишуть люди.

Нагадаємо, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку: "третій не зайвий".

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