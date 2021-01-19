Епатажний російський співак Філіп Кіркоров похвалився розкішним відпочинком на дорогому курорті

Як повідомляє Politeka.net, артист поділився новими знімками у своєму Instagram. Зараз співак насолоджується жарким сонцем в Дубаї замість того, щоб животіти в холодній січневій Росії.

На нових фото Кіркоров показав, як насолоджується відпочинком під пальмами на тлі моря і шезлонгів. Причому навіть на відпочинку він виявився вірний собі: співак позує в яскравому костюмі з сорочки і шорт від іменитого бренду. Доповнюють його образ кепка і стильні окуляри. Наряд з золотистим візерунком виглядає дуже помітно і не по-курортному дорого.

"Канікули тривають...в колі найближчих", - підписав знімки співак.

Шанувальники Кіркорова тут же почали обговорювати його пост.

"Красивий, літній, чудо одне суцільне", "ви як завжди чудовий", "ми раді за вас! Шикарного відпочинку! Любимо!", "коли Кіркоров дозріє? коли йому набридне ось ця показушность тряпочна?", "Ви шикарний! Гарного Вам відпочинку", "незрівнянно красивий", - пишуть люди.

Раніше ми писали, що в акаунті Кіркорова з'явилася нова фотографія, на якій він сидить в кафе, а позаду нього стоїть його маленька дочка. При цьому Алла-Вікторія зворушливо обіймає батька, поклавши голову йому на плече.

Нагадаємо, 49-річна Орбакайте впритул зі скандальним Полуніним вразила Кіркорова: "Нереальна пара!".

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