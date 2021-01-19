Загадковий ведучий шоу "Маска" покрасувався своїм стильним образом в компанії юних прихильниць
Не так давно на українському телебаченні стартувало нове шоу "Маска", в якому учасники приховують свої обличчя за химерними образами. Крім Володимира Остапчука на шоу є ще один ведучий - загадковий Містер Маска, обличчя якого повністю закрите маскою з великими блискучими стразами.
У новому пості на офіційній сторінці шоу його організатори розповіли, що цей персонаж також полюбився глядачам.
"Наші глядачі щиро полюбили Містера Маску. Спочатку вони дивувалися, потім починали милуватися і нарешті підходили, щоб зробити спільне фото. Не будемо приховувати, наш діджитал-ведучий був дуже щасливий. Він знову і знову переглядає ці фото і прямо зараз віртуально обіймає всіх, хто залишає коментар під цим постом лайки", - йдеться в пості.
На знімках можна побачити Містера Маску в компанії прихильниць шоу.
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Відзначимо, що особистість цього ведучого поки не розкривається.
У коментарях обговорюють свіжий пост.
"Фотографія супер, цікаво, хто ж цей Містер Маска", "люблю і хочу худі від тебе", "Так це ж Винник", "класна Маска", "Шоу мене дуже вразило. Це одне з кращих шоу в Україні, тому з нетерпінням чекаю продовження. Звичайно дуже цікаво хто ховається під маскою Містера Маски", - пишуть люди.
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