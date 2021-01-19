Чоловік Наташі Корольової Тарзан заворожив фанатів своїм яскравим виступом

Архівне відео Сергій Глушко вирішив опублікувати в особистому мікроблозі Instagram.

За словами відомого стриптизера, цей помпезний виступ відбувся 8 березня 2020 року в одному з концерт-холів Підмосков'я.

Спершу Сергій Глушко з'явився перед глядачами концерту в образі жителя стародавньої Латинської Америки, а образ доповнювали величезні пір'я на голові.

Через якийсь час чоловік Наташі Корольової вийшов на сцену в образі спокусливого ангела з крилами на спині і показав, за що саме його полюбила його зіркова дружина.

Численні фанати стриптизера перейнялися спогадами і залишили десятки захоплених коментарів під відеороликом. Шанувальники також закликали Тарзана влаштувати подібне шоу після того, як буде закінчено карантин через пандемію.

"Походу буде бомба", " як не крути, у Сергія кращі шоу з тих, що я бачила!", "Блін, я не те, що прийшла, прибігла б кулею на це шоу", "в Маямі була на вашому шоу в 2016 році, красива програма і я знаю скільки праці, що б бути в формі стільки років", " Сергійко, зробіть шоу після карантину! Ми вже готові", "Сергій, Це вогонь", - написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Тарзан побував у Занзібарі, де знімався в новому проекті під назвою "Плем'я". Разом зі своєю дружиною він довгий час жив серед аборигенів.

В рамках проекту пара з'ясовувала стосунки і намагалися вивести їх на новий рівень. Вони сварилися, мирилися, а потім Тарзан навіть вирішив ще раз зробити прелдложеніе дружині.

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