50-річний шоумен Юрій Горбунов не припиняє підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками

Нове фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.

Так, популярний телеведучий Юрій Горбунов показав, як вони з Катею Осадчою проводять час вночі.

Одна з найпопулярніших українських пар вирішила зробити спільне фото в салоні автомобіля, і, як розповідає Юрій Горбунов, у них з дружиною вночі проходять зйомки.

50-річний шоумен засвітився в яскравому малиновому піджаку, а його задоволена дружина Катя Осадча для зйомок вибрала ніжне біле плаття з відкритими плечима, яке підкреслює пишний бюст зірки.

"Нічні зйомки. Деяким хочеться спати", - підписав Горбунов нове фото у своєму особистому мікроблозі.

Користувачі миттєво відреагували на знімок і завалили телеведучих схвальними коментарями.

"Катя красуня, Юрій ви звичайно теж", "ви відмінна пара", " чудова пара! Захоплююся вами! Кращі ведучі українського TV", "що знімали?) ", "США. Я-гід і відеооператор в Нью-Йорку. У моєму акаунті в Highlights ви можете знайти багато цікавого і пізнавального. Буду радий зустрітися з вами в цьому прекрасному місті!",- написали вони під публікацією.

Раніше ми розповідали, що Юрій Горбунов в обтягуючих джинсах порадував фанатів.

Горбунов показав фото, на якому зображений біля мікрофона в звукозаписній студії. Однак вся увага користувачів мережі виявилася прикутою до зовнішнього вигляду артиста.

Горбурнов одягнений в темний светр, вузькі джинси і кросівки. Шанувальники відзначили, що 50-річний шоумен відмінно схуд після відпустки в ОАЕ.

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