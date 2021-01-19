50-річний шоумен Юрій Горбунов не припиняє підтримувати зв'язок зі своїми шанувальниками
Нове фото з'явилося в особистому мікроблозі зірки в Instagram.
Так, популярний телеведучий Юрій Горбунов показав, як вони з Катею Осадчою проводять час вночі.
Одна з найпопулярніших українських пар вирішила зробити спільне фото в салоні автомобіля, і, як розповідає Юрій Горбунов, у них з дружиною вночі проходять зйомки.
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50-річний шоумен засвітився в яскравому малиновому піджаку, а його задоволена дружина Катя Осадча для зйомок вибрала ніжне біле плаття з відкритими плечима, яке підкреслює пишний бюст зірки.
"Нічні зйомки. Деяким хочеться спати", - підписав Горбунов нове фото у своєму особистому мікроблозі.
Користувачі миттєво відреагували на знімок і завалили телеведучих схвальними коментарями.
"Катя красуня, Юрій ви звичайно теж", "ви відмінна пара", " чудова пара! Захоплююся вами! Кращі ведучі українського TV", "що знімали?) ", "США. Я-гід і відеооператор в Нью-Йорку. У моєму акаунті в Highlights ви можете знайти багато цікавого і пізнавального. Буду радий зустрітися з вами в цьому прекрасному місті!",- написали вони під публікацією.
Раніше ми розповідали, що Юрій Горбунов в обтягуючих джинсах порадував фанатів.
Горбунов показав фото, на якому зображений біля мікрофона в звукозаписній студії. Однак вся увага користувачів мережі виявилася прикутою до зовнішнього вигляду артиста.
Горбурнов одягнений в темний светр, вузькі джинси і кросівки. Шанувальники відзначили, що 50-річний шоумен відмінно схуд після відпустки в ОАЕ.
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