Знаменита модель Кім Кардашьян показала, як відпочиває під сонцем біля басейну

Нескромне фото зірка американських реаліті-шоу опублікувала в Instagram.

Так, 40-річна Кім Кардашьян постала перед фанатами в бікіні з високим підйомом і чорному топі, який обтягував її соковиті "арбузики".

Щоб додати знімку "гостроти", популярна модель встала на коліна прямо на жезлонгу, притримуючи голову руками.

Свій зухвалий образ 40-річна Кім Кардашьян доповнила чорними сонцезахисними окулярами.

"Це більше, ніж життя ... це рай", - підписала американська зірка свіжий знімок у своєму мікроблозі.

Публікація Кім Кардашьян встигла набрати майже 1,3 млн лайків і сотні захоплених коментарів від відданих фанатів.

"Мамасіта"," найкрасивіша жінка на Землі"," Люблю тебе, крихта"," Ти виглядаєш чудово"," Королева"," дуже круто", " якщо тобі нудно...",- написали вони в коментарях.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян постала перед фанатами в розпусному образі: на ній був ліфчик і обтягуючі шорти.

Зірка одягла такий відвертий одяг, чим вразила своїх шанувальників. Кім прийняла досить гарячу позу, через яку вона ледь не вивалила бюст.

Нагадавши, Кім Кардашьян зі спекотною сестричкою Кортні вразили апетитними видами в бікіні.

А ще Politeka писала, що томна Кім Кардашьян в гладенькому костюмі витончено присіла навпочіпки.

Також Politeka повідомляла, що пишногруда Кім Кардашьян попустувала на природі, обтягнувши свої принади "невидимою" тканиною.