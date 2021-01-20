Популярна співачка Оля Полякова висловила, що думає про новий мовний закон

Як повідомляє Politeka.net, вона відреагувала на нововведення під час розкішного відпочинку на Мальдівах і виклала в "Instagram" відеозвернення до українців. Для цього артистка вбралася в простору смугасту туніку і обтягуючу джинсову сукню на ґудзиках. При цьому одяг сповзла на плече і ледь не засвітила груди красуні.

"Добрий вечір, мої любі", - почала Полякова, і голос за кадром поцікавився, чому вона говорить українською мовою. - "Як це чого? Тому що вийшов закон, за яким ми повинні говорити українською мовою. Всі ті, хто пише в Фейсбуці або Інстаграме, що це незручно, я хочу сказати вам, люди, а ви бачили, щоб у Франції говорили італійською, а в Італії французькою? Або, може, хочуть американці розмовляти на якійсь іншій мові, ніж англійська. Людоньки, у нас має бути наша українська мова. І може зараз це когось дратує, але в майбутньому наші діти будуть говорити українською і це прекрасно, адже для того, щоб усвідомити, що ти українець, потрібно вивчати свою мову, потрібно нею говорити. А на якому? Чому ми в нашій країні розмовляємо чужою мовою? Люди, все нормально".

Варто зазначити, що з 16 січня в Україні набув чинності закон, який зобов'язує працівників сфери обслуговування спілкуватися з клієнтами виключно державною мовою. Крім того, українською повинні бути цінники, покажчики, інструкції, меню в ресторанах і так далі. Порушників каратимуть штрафами від 5100 до 6800 гривень, але не раніше, ніж через півтора року.

Нещодавно в мережі з'явилося інтерв'ю Олі Полякової, яке вона дала актрисі "жіночого кварталу" Лері Товстолес. Співачка назвала колег, які її найбільше дратують:

"Хто мене бісить, так? Бісить мене Лобода, бісить Тіна Кароль і Ані Лорак», - чесно відповіла Полякова.

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