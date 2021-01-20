У російській "Лізі сміху" вирішили взяти участь навіть українські команди

Як стало відомо Politeka.net, свої заявки вже подали команди з Донецька, Харкова, Запоріжжя, окупованого Криму. Повний список учасників, які виступлять на кастингу, опублікований на сайті Міжнародного союзу КВК.

Фестиваль російської "Ліги сміху", права на яку викупив телеканал "СТС", відбудеться 25, 26 і 27 січня в будинку КВК в Москві, на нього заявилися 172 команди. Серед інших на ньому виступлять два колективи з Донецька: "Дует імені немає" і "Все Пуteam", ще дві приїдуть з анексованого Криму: "Ельвад Вагнер" з Сімферополя і B. A. N. G з Керчі. Ще п'ять команд зареєструвалися з підконтрольних регіонів України: "Падик 19" (Запоріжжя), МУА, Збірна медиків (Одеса), Збірна Одеси, "Подруги твого хлопця" (Харків).

Прес-служба студії "Квартал 95" прокоментували ситуацію з продажем франшизи, правами на яку досі володіє призидент Володимир Зеленський, пише "Радіо Свобода". Представники компанії відзначили, що шведський дистриб'ютор Eccho Rights може самостійно займатися продажем, а також ділитися секретами виробництва контенту без згоди з боку "Квартал 95".

"Eccho Rights має право представляти і реалізовувати по всьому світу кращі продукти "Кварталу", які вже зарекомендували себе на українському ринку", - заявила прес-служба. - "До того ж, Eccho Rights має власну стратегію продажів, на яку Правовласник не впливає".

Покупку франшизи підтвердив також Євген донських, член креативної команди російської "Ліги сміху" і редактор " міжнародного союзу КВК":

"CTC медіа" давно набуло права на кілька продуктів, серед яких була і "Ліга сміху".

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