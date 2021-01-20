Син Тарзана Архип Глушко зробив несподіваний подарунок композитору Ігорю Ніколаєву, колишньому чоловікові своєї мами Наташі Корольової

Молодий співак переробив пісню "Дельфін і русалка", а потім розмістив кліп на своїй сторінці в соцмережі "Instagram", передає Politeka.net (щоб подивитися і послухати повну версію, скрольте сторінку до кінця). Архип зізнався, що знайшов платівку на дачі і вирішив подати казкову історію від Ігоря Ніколаєва під іншим кутом.

"Мене дуже надихнула історія пов'язана з цією піснею і раптом, мені прийшла одна ідея, а що якщо подивитися на цю історію трохи інакше", - зазначив син Сергія Глушка в описі. І дійсно, на відміну від тексту Миколаєва, в новій версії доля коханих склалася благополучно.

"Дельфін і русалка на глибині щасливі разом наодинці. Серед квітів райських і казкових трав, і те, що не пара вони, поет був неправий», - заспівав Архип.

Старання юнака вразили його маму Наташу Корольова, яка поділилася своїми емоціями в мікроблозі "Instagram", а заодно нагадала про день народження колишнього чоловіка.

"Як же здорово бачити, що через майже три десятки років, творчість геніального маестро, Моцарта нашого часу продовжує надихати наших дітей, які в принципі байдужі до музики періоду 90-х", - пише артистка. - "У день народження автора нетленок цілої плеяди артистів мій син Архип дарує нове і несподіване прочитання музичної казки Дельфіна і Русалки. Любові і здоров'я тобі, ігор! Спасибі тобі за твою творчість!".

Користувачі Мережі в коментарях захопилися талантом Архипа і поділилися думками про його ремейк:

"Шедеврально, Наташа ! Спасибі вам за продовження казки з 90-их! Бути хіту!"; "Приємний голос. Ось в такому мотиві у Архипа дуже добре вийшло. Лірика"; " а голос на схожий на фірмовий Миколаївський!"; "Ми так чекали весь день вашого привітання, а в підсумку Архип вбив наповал таким ось сюрпризом"; " нове життя Дельфіна і Русалки!"; "Ех Ігор! Таку русалку упустив!!!"; "У талановитої мами талановитий син".

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