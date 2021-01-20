Співачка Настя Каменських показала, як вони з Потапом після новорічних свят та відпочинку на Мальдівах приходять у форму

Короткі відеоролики зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.

Так, Настя Каменських похвалилася, як вони з чоловіком Потапом вранці, незважаючи на суворі морози, виходять на пробіжку.

"Ну як би холодно... Справжній реальний мороз, який зараз мені щипає підборіддя і ніс. Неймовірно холодно", - не поскупилася на емоції популярна в Україні співачка.

"Такий дубар", - додала Настя Каменських і нарвалася на гнівного з ранку Потапа.

"Та заткнися і біжи, що ти...",- не стримався продюсер у відповідь на Настю Каменських, яка під час пробіжки відволікалася на запис коротких відеороликів для підписників.

Незважаючи на те, що Потап жорстко звернувся до своєї дружини, Настя Каменських тільки розсміялася в кадрі.

Раніше ми розповідали, як шикарна Настя Каменських похвалилася перед своїми шанувальниками пікантним знімком, який був зроблений в гримерці.

Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою спекотна Настя Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст.

При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними, і такий кадр не міг не сподобатися її численним фанатам.

Нагадавши, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку

А ще Politeka повідомляла, що Засмагла Каменських в чорному ліфчику збентежила видом на прогулянці

Також Politeka писала, що Потап з висунутим язиком дав підглянути в ліфчик Каменських