Співачка Настя Каменських показала, як вони з Потапом після новорічних свят та відпочинку на Мальдівах приходять у форму
Короткі відеоролики зірка опублікувала у своєму мікроблозі Instagram.
Так, Настя Каменських похвалилася, як вони з чоловіком Потапом вранці, незважаючи на суворі морози, виходять на пробіжку.
"Ну як би холодно... Справжній реальний мороз, який зараз мені щипає підборіддя і ніс. Неймовірно холодно", - не поскупилася на емоції популярна в Україні співачка.
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"Такий дубар", - додала Настя Каменських і нарвалася на гнівного з ранку Потапа.
"Та заткнися і біжи, що ти...",- не стримався продюсер у відповідь на Настю Каменських, яка під час пробіжки відволікалася на запис коротких відеороликів для підписників.
Незважаючи на те, що Потап жорстко звернувся до своєї дружини, Настя Каменських тільки розсміялася в кадрі.
Раніше ми розповідали, як шикарна Настя Каменських похвалилася перед своїми шанувальниками пікантним знімком, який був зроблений в гримерці.
Настя сиділа біля дзеркала. Судячи з фото на ній не було одягу, але вона прикрилася рожевою сорочечкою. Однією рукою спекотна Настя Каменських тримала телефон, а другою – прикривала свій бюст.
При цьому зона декольте і плечі залишилися оголеними, і такий кадр не міг не сподобатися її численним фанатам.
Нагадавши, сонна Каменських показала справжню себе поруч з Потапом в ліжку
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