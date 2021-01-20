Хореограф і суддя "Танці з зірками" Влад Яма похвалився, як розважається в США

Кадри з'явилися в особистому мікроблозі артиста в Instagram.

Влад Яма відпочиває в Сполучених Штатах в компанії українського шоумена Анатолія Анатоліча і своєї родини.

За словами телеведучого, вони забрели з Ямою в темношкірий район Ель Портал у Майямі, куди не доходять туристи.

Сам Анатолій Анатоліч побоюється, що через яскравий прикид Влада Ями їх могли пограбувати.

"Ми з Владом вийшли пройтися по району і це абсолютно темношкірий район. І Влад єдиний тут в таких кросівках. Я навіть побоявся і зняв шкарпетки", - заявив шоумен.

"Відіжмуть...",- посміявся Яма, на що Анатоліч відповів, що вони ризикують "відхопити" від місцевих хлопців.

На наступному ролику Анатолій Анатоліч заявив, що до них підійшли місцеві і почали щось питати, А до кінця спілкування шоумен зрозумів, що лисий Влад Яма схожий на "скінхеда", і у них можуть бути серйозні проблеми.

"Розумію, що Влад просто схожий на скінхеда. Не можу це голосно говорити, бо зараз можуть запідозрити... Але реально схожий. Чистий арієць. Швидше за все, якщо це відео ви дивитеся - нас з Владом вбили. Капець, коненчо, жорстко", - з гумором підсумував шоумен.

Раніше Яма з дружиною заінтригували публіку фото з літака. Пара не хотіла зізнаватися, куди летить, а запропонувала користувачам вгадати.

"Ми полетіли. Куди? - Вгадайте!) Найактивнішому-Сувенір з точки призначення) більше спроб в коментарях-більше шансів!. Фото зроблено під час їжі", - підписав знімок зірка.

Більшість фанатів припустили, що парочка вирушила в Дубаї або Мальдіви.

Нагадавши, задоволений Влад Яма з "Танців з зірками" блиснув торсом на розкішній яхті

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