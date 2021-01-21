Відома модель Емілі Ратаковскі показала себе в неймовірно вогняному вигляді

На фото Емілі позувала в одних трусиках, які практично нічого не прикрили. Зірка залишила волосся розпущеним, а руками стиснула пишний бюст, який залишався неприкритим. Ратаковскі дивилася в камеру, роблячи кадр ще більш пікантним і запальним. Про це мпишет Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

На другому кадрі Емілі пішла ще далі-зняла і трусики. Дівчина позувала на тлі гір, прикривши пишний бюст довгим волоссям. А ось зону бікіні довелося закривати двома руками. Кадр виявився максимально гарячим і привернув увагу фанатів.

Користувачі поставили десятки лайків і не писали Коментарі, але зазвичай красуню засипають компліментами:

"Ох, чорт, що за вигини", "поки просто неймовірна", "Нереально красива", "руйнівниця сердець", "Богиня спокуси", "кожен день все більше спокушаєш".

Ми писали, що відома модель Емілі Ратаковскі в незвичайному купальнику з черепашками показала сміливий образ.

У простому купальнику з черепашками на пікантних місцях модель захопила мережу завдяки дивно стрункій фігурі. Ратаковскі не приховує, що їй дійсно пощастило з генами. Однак це не означає, що модель ніяк не контролює свій раціон.

Нагадаємо, Емілі Ратаковскі вразила фігурою з черепашками на найпікантніших місцях

А ще Politeka писала, що Охмеліла Ратаковскі показала, як отримує насолоду на пляжі

Також Politeka повідомляла, що Ратаковскі розкрила секрет привабливості, показавши фігуру в новому образі



