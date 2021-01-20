Український продюсер Олена Мозгова розповіла, як зірка шоу "Голос країни-9" Девід Аксельрод бореться з китайським вірусом

Як повідомляє Politeka.net, її чоловік і мама Віолетта нещодавно стали жертвами пандемії, але вже відчувають себе набагато краще. Олена Мозгова поділилася з шанувальниками радісними новинами на своїй сторінці в соцмережах "Instagram" і "Фейсбук".

Продюсер стверджує, що Девід Аксельрод разом з тещею здолали Китайський вірус і впевнено йдуть на поправку, хоча симптоми ще дають про себе знати. Мозгова подякувала фанатам за підтримку, яка допомогла Виконавцю перемогти смертельно небезпечну хворобу.

"Мої герої! Мамуля і чоловік таки перемогли цю заразу!! Тести негативні! Ще трохи доліковуємо пневмонію і будемо здорові і щасливі! Чого і вам всім бажаємо 🙏❤️! Спасибі всім, хто був поруч, допомагав і був небайдужий! Таке не забувається, я ваш боржник!",- написала вона у своєму пості.

Користувачі соціальної мережі зраділи хорошим новинам і побажали родині Олени скоріше відновлюватися:

"Чудово! Будьте здорові!"; "Тримайтеся! Здоров'я і віри"; "Слава богу! Нехай Господь береже вас і вашу сім'ю!"; "Повного одужання і якнайшвидшого відновлення! Нехай ангел-хранитель завжди буде поруч!"; "Яка радісна звістка! І пневмонію поборете разом!"; "Вітаю-це перемога! Але ще вдома потрібно доліковуватися"; " Слава Богу! Але, після цієї гидоти треба дуже щадний режим. Більше відпочивати, не навантажуватися..."; "Розумію Вас, як людина, яка пройшла це пекло, з втратами рідних, боротьбою за здоров'я мами, в якій перемогли".

Раніше Олена Мозгова розповіла про хворобу Девіда Аксельрода і звернулася до українців з проханням підтримати артиста у важку хвилину:

"Йому зараз потрібна наша енергія і позитив, боротьба з короною виснажує будь-кого, навіть найсильніших".

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