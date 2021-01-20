Співачка Ольга Бузова влаштувала дитячі ігри з Філіпом Кіркоровим у свій день народження

20 січня співачка Ольга Бузова святкує свій 35-й день народження, і одним з перших, хто її привітав, став Філіп Кіркоров. Правда, зробив він це вельми оригінальним способом, а відео показав своїм фанатам в Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах видно, як радіє Філіп Кіркоров поруч з Ольгою Бузовою, яка у святковий день одягла шикарну червону сукню з багатою вишивкою на грудях. Бузова в цьому образі нагадувала принцесу з казки, а її волосся було закручене в косу-мотузку на потилиці.

Кіркоров же, як і завжди, надів яскраву куртку з рясною вишивкою золотом, а доповнив образ блискучою бейсболкою, прикрашеною дрібними кристалами, з-під якої було видно сиве волосся.

На відео видно, як веселиться Кіркоров разом з Бузовою. Співак вирішив пограти з нею в "долоньки" на швидкість. Дивлячись прямо в очі співачці він все більше прискорювався, б'ючи долонями по руках співачки. При цьому Ольга Бузова просила його зупинитися, тому що їй боляче.

"Та все, здавайся. У мене кільця, мені боляче", - благала зірка, на що Філіп Кіркоров відповів: "Ну і у мене теж кільця!". Після цього зірки відразу припинили гру, весело розсміялися і обнялися.

"Нехай ось так завжди буде у твоєму житті - весело, ошатно, завзято і боляче тільки від наявності кілець на пальцях!",- привітав Ольгу Бузову Філіп Кіркоров.

Підписники співака теж приєдналися до його привітань, а також написали свою думку про веселу і дитячу гру зірок.

"Дитинство ще грає!", "Прекрасне відео. Ви обидва добрі і позитивні. З днем народження", "Чарівні. Змусили посміхнутися", "Які ви класні!!!", "Від вас такий позитив!",- написали фоловери до публікації.

Нагадаємо, що Ольга Бузова зовсім недавно повернулася з відпочинку на Мальдівах, де вона чудово провела час. Але зірка поскаржилася, що перебування на відпочинку негативно відбилося на її фігурі і вона набрала вагу.

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