Відома модель Анастасія Квітко, яку називають російською Кардаш'ян, показала всю свою розкіш

На фото красуня позувала в мереживному вбранні, який був практично прозорим. Дівчина стояла біля дорогого білого автомобіля і зовсім не бентежилася, що пишний бюст прямо випирав з декольте. Образ ідеально підкреслив і апетитні сідниці Анастасії. Квітко залишила волосся розпущеним, а дивилася прямо в камеру, додаючи особливої іскри кадру. Про це пише Politeka.net з посиланням на фан-сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 4 тисячі лайків і написали коментарі:

"Ого", "дивовижна краса", "Красиво, жарко, приголомшливо", "Дорогоцінна", " Святість. Просто все", "гаряче і спокусливо красиво"," О, у тебе гарне тіло"," дуже красива, вона була дуже спокусливою, вона точно ангел, вся в білому, я не думаю, що вона маленька богиня з такою красою і досконалістю","О, Дитинко, я все ще люблю тебе, дитинко".

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Так, Квітко витончено вигнулася, відставивши свою пружну п'яту точку в сторону. А тонкий топ красуні ледь утримує її пишні груди, що нагадує соковиті персики. Модель доповнила свій образ стильними окулярами і сумочкою.

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