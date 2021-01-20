Популярна українська телеведуча Леся Нікітюк відверто розповіла про свої любовні стосунки

Незважаючи на красу і природну чарівність, романи з чоловіками у красуні часто обертаються провалами. Подробиці свого особистого життя вона розкрила в інтерв'ю Дмитру Гордону. Під час бесіди Леся Нікітюк поділилася, хто розбив її серце.

"Багато, насправді, розбивали. Я не завжди збігалася з портретами дівчаток для хлопчиків, завжди зустрічалися з моїми подругами, але починали заводити відносини і дружбу зі мною. Якось так пішло, що ти чекаєш, зараз він прийде, а він дарує квіти повз тебе, іншій. І розумієш, що ти його друг, і він тебе вважає другом", - зазначила телеведуча.

Вона додала, що незважаючи на такі історії не посварилася зі своїми подругами. Леся Нікітюк уникла питання про неприємний випадок з сусідом і пояснила, чому не може будувати любов з чоловіками зараз.

"Іноді складні стосунки - найкращі стосунки. Якщо взяти мій графік, що мене доводиться постійно чекати, багато образ в мою сторону, тому що у мене робота, а я не можу по-іншому, я не можу зрадити. Це зрада для мене буде зараз не брати участь ніде і приділяти увагу одній людині. Так, коли сім'я і діти - тут можна мудро це все об'єднувати", - поділилася зірка своїми думками.

Ось і зараз Леся Нікітюк опинилася в складній ситуації. Вона зізналася, що все ще страждає через сильні почуття і не може почати нові відносини:

"Я навіть не знаю, що вам сказати. Це все заплутано і дуже непросто. Я знаю, що любов існує, і вона є... Скажімо так, серце ще не перегоріло".

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