Українські зірки вирішили відзначити свято Водохреща 19 січня традиційним для цього способом - купанням
Зіркові чоловіки влаштували справжній фурор, засвітивши свої тіла під час купання, пише Politeka.net. Подивімось на українських знаменитостей, що помірялися торсами, якими можна не тільки захопитися, але і зрозуміти, хто нечасто буває в спортзалі.
Відомий співак Віталій Козловський записав відео того, як він занурюється в ополонку. Співак був лише в одних плавках. Не змогла зупинити артиста морозна погода - на градуснику показувало "-12".
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Співак Віктор Павлік, на честь свята, оголеним стрибнув в ополонку. Артист занурився в крижану воду в заміському готелі. А відео його відчайдушного вчинку знімала вагітна дружина, Катерина Реп'яхова.
Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво привітав українців з теплих країв. Шеф-кухар занурився в басейн і привітав українців.
"З Хрещенням, мої дорогі! 🌊 Дуже цікаво, хто з Вас ризикнув пірнати в ополонку в такий мороз?",- написав він.
Український танцюрист, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма також проводить час у теплих краях, але про традицію не забув. Артист пірнув у басейн.
"Щороку на Водохреща я планую пірнути в ополонку, але заносить кудись за океани ... 🌊 ",- підписав відео Яма.
Грузинський продюсер, зірка шоу "Холостяк-6" і тренер "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія також зважився на відчайдушний крок.
Зірка в довгому вбранні з короткими рукавами занурився в купіль і привітав усіх з Хрещенням.
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