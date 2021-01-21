Українські зірки вирішили відзначити свято Водохреща 19 січня традиційним для цього способом - купанням

Зіркові чоловіки влаштували справжній фурор, засвітивши свої тіла під час купання, пише Politeka.net. Подивімось на українських знаменитостей, що помірялися торсами, якими можна не тільки захопитися, але і зрозуміти, хто нечасто буває в спортзалі.

Відомий співак Віталій Козловський записав відео того, як він занурюється в ополонку. Співак був лише в одних плавках. Не змогла зупинити артиста морозна погода - на градуснику показувало "-12".

Співак Віктор Павлік, на честь свята, оголеним стрибнув в ополонку. Артист занурився в крижану воду в заміському готелі. А відео його відчайдушного вчинку знімала вагітна дружина, Катерина Реп'яхова.

Ресторатор і суддя кулінарного шоу "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво привітав українців з теплих країв. Шеф-кухар занурився в басейн і привітав українців.

"З Хрещенням, мої дорогі! 🌊 Дуже цікаво, хто з Вас ризикнув пірнати в ополонку в такий мороз?",- написав він.

Український танцюрист, суддя шоу "Танці з зірками" Влад Яма також проводить час у теплих краях, але про традицію не забув. Артист пірнув у басейн.

"Щороку на Водохреща я планую пірнути в ополонку, але заносить кудись за океани ... 🌊 ",- підписав відео Яма.

Грузинський продюсер, зірка шоу "Холостяк-6" і тренер "Зважені та щасливі" Іраклі Макацарія також зважився на відчайдушний крок.

Зірка в довгому вбранні з короткими рукавами занурився в купіль і привітав усіх з Хрещенням.

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