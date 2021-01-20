Співачка Крістіна Орбакайте викликала хвилю критики через небувалу розкіш

49-річна дочка Алли Пугачової Крістіна Орбакайте розлютила фанатів у світле свято Водохреща. Зірка показала, що має можливість пірнати замість ополонки в теплий басейн в одному із закордонних готелів, чим викликала обурення фоловерів у своєму Instagram, пише Politeka.net.

Крістіна Орбакайте похвалилася відео, в якому вона хлюпається в блискучому на сонці басейні на Водохреща. За словами артистки в Хрещення вся вода чарівна і свята, тому вона замість холодної ополонки в цей день насолоджувалася прозорою водою басейну біля шикарного готелю.

На відео співачка вітає шанувальників зі святом в одному купальнику і з мокрим волоссям. Очі Орбакайте ховалися за темними окулярами, але за виразом її обличчя і ледь стримуваною посмішкою можна було зрозуміти, наскільки сильно їй подобається саме такий формат відпочинку на Водохреща.

Але не всі шанувальники Христини зустріли її привітання з приємними емоціями. Деякі сильно розлютилися на те, що Орбакайте хвалилася розкішшю і тим, що може собі дозволити скупатися в свято в такому райському куточку планети.

"Ніколи не коментую... але тут просто... при чому тут ваш відпочинок і святе свято?", "Гламурна леді в гламурній воді"," гидко дивитися"," я б в такому красивому і теплому басейні теж з головою пірнула", " Нуууу, це не вважається. Тільки ополонку!!!!", "Чому одні живуть, а інші просто існують?..",- написали фоловери в Instagram.

Варто відзначити, що це не перше відео з відпочинку Христини Орбакайте, яким вона похвалилася в мережі. Нещодавно на її сторінці з'явилися кадри, зроблені в Майамі, де співачка позує разом з Філіпом Кіркоровим.

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