Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як страждає від самотності і чому насилу заводить нових друзів

Зірка популярних проектів "Орел і Решка" і "Ле маршрутка" в в інтерв'ю з Дмитром Гордоном визнала себе самотньою людиною. Навіть ставши знаменитою, Лесі важко зближуватися з людьми, які її з незрозумілих причин цураються.

"Да... Я приймаю самотність. Є такі люди - і всі з ними спілкуються, і всі з ними дружать, багато людей, багато компаній. Чомусь мене сприймають з крайньою обережністю, тільки потім, через якийсь час, всі в шоці: "Боже, так ти така прикольна проста панянка", - зазначила ведуча.

За словами Лесі, вона не дуже переживає через свою самотність, адже рідко залишається по-справжньому одна завдяки своїй насиченій роботі. Крім того, компанію складає чотириногий друг Рафік.

"У мене є собака. За останні п'ять років не було якогось тривалого періоду, щоб я сиділа одна, щоб був час на це. Поки кується залізо, воно гаряче", - зазначила Нікітюк під час інтерв'ю. - "Може бути самотньою людина через те, що не такий як всі, І мрії сидять поруч людей здаються занадто примітивними".

Телеведуча також зізналася, що мріє завести дітей і навіть замислюється над опікунством:

"Я б хотіла двох, але я не виключаю той факт, що якби мені дозволила можливість удочерити або усиновити - я б це зробила. Знаю багато прикладів людей, які всиновлювали дітей, наскільки це непросто, наскільки це важко, наскільки це круто, наскільки потрібно мати велике серце. Я дуже поважаю цих людей".

Леся Нікітюк поділилася, що їй непросто залучити чоловіка через особливий характер, а через славу заводити стосунки стало ще складніше.

"У мені не відразу бачить чоловік той портрет психологічний, який він собі намалював, цієї дівчини він в мені не бачить взагалі. Як би навіть я спокійно не спілкувалася при якомусь знайомстві, до мене вже ставляться по-іншому",-заявила знаменитість. - "Я або "Леся Іванівна, можна з вами сфотографуватися", або "я прошу вибачення, можна фотографію". Ти ж така стоїш в надії, а він каже: для тещі, або для дітей, або для дружини".

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