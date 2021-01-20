Актриса і блогер Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, вразила новими нескромними кадрами
Відео зірка опублікувала у своєму особистому Instagram.
Судячи з кадрів, Яна Кошкіна взяла участь у черговій спекотній фотосесії, на якій їй довелося потрясти своїми розкішними формами.
Перед фотографом "наречена Гаріка Харламова" позувала в штанях і білій блузці, з-під якої виднівця чорний бюстгалтер.
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"Хто ще залишився в новорічні свята без "Олів'єшки"?",- підписала Яна Кошкіна новий ролик у своєму Instagram, на якому вона ледь утримувала свої "арбузики" в обтягуючому бюстгалтері.
Публікація припала до душі її численним фанатам і вони засипали актрису захопленими коментарями.
"Я захоплююся тобою, ти дуже талановита і артистична. А від твоєї фігури, неможливо відірвати погляд", "Дитениш мій гарненький такий", "яке добро серце", "кавунів не вистачає відразу літо згадую", "запалюєш", "Весь мій екран вже в майонезі", "мені здається Олів'є вже з гіркою вистачає", "Німфа", "очі у нас мало не лопнули від краси", "кішка як завжди спокушає своїми формами, ммм супер", - написали вони під коментарями.
Раніше ми розповідали, як Яна Кошкіна в мороз до -20 змусила захоплюватися собою.
У себе в Instagram красуня опублікувала відео, як занурюється в ополонку на Водохреща, хоча на вулиці були 20-градусні морози.
У мережі захоплюються сміливістю Кошкіної, а також тим, що вона одягла не купальник, а довгу простору сорочку.
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