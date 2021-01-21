Юна дочка популярної співачки Олі Полякової показала, як розслабляється на Мальдівах

Як повідомляє Politeka.net, 15-річна Маша Полякова поділилася новим фото з розкішного відпочинку на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, зараз дівчина насолоджується сонцем і морем на Мальдівах разом зі своїми батьками і молодшою сестрою.

На новому фото Полякова-молодша щасливо посміхається, розслаблено лежачи на надувному матраці. Для плавання в морі дівчина вибрала стильний купальник-бікіні бузкового відтінку. Юна красуня старанно позує на камеру в впевненій позі.

При цьому, якщо придивитися, за матрацом у воді можна помітити молодшу сестру Маші Алісу.

"Куди б ви хотіли вирушати після карантину?",- поцікавилася Полякова у своїх передплатників.

Люди тут же почали коментувати її пост.

"Аліса красунчик на фотці", "Полякова-молодша, ти топчик", "як добре жити без турбот", "красуня", "Скажи спасибі що у тебе така мама", "Шоб я так класно виглядала в свої 20, як Марія в 16", "Вауууу соковито", "тобі і з карантином непогано", - пишуть люди.

Зазначимо, що напередодні Оля Полякова показала, як намагалася сфотографувати дочок у морі.

На нових фото 15-річна Маша і 9-річна Аліса Полякови намагаються сфотографуватися в морі, лежачи на матраці. Однак, сестри не можуть не дуріти один з одним, тому кога молодша починає викручувати руку старшої, та просто зіштовхує її в воду, а потім ще й «топить» сестричку.

Нагадаємо, 15-річна дочка Полякової в купальнику показала, що успадкувала від знаменитої мами: "Ого, нічого собі...".

Як повідомляла Politeka, 15-річна дочка Полякової в купальнику осоромилася на камеру, мама не стримала сміху: "Давай, дитинко...".

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