Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова в день свого народження показала емоційне привітання від близької людини

20 січня скандальній танцівниці виповнюється 45 років. За власним визнанням, Волочкова мріяла відзначити це свято на Мальдівах, однак, через репетиції нової вистави не змогла цього зробити.

Однак, її близький друг Микола Басков, який зараз якраз відпочиває на курорті, вирішив виправити ситуацію і записав відеозвернення, яким Волочкова поділилася в своєму Instagram. Про це повідомляє Politeka.net.

"З твоїх улюблених Мальдів вітаю тебе з днем народження! Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було стільки задоволення, як цей океан, завжди світило яскраве сонце і твоє серце наповнювали найпрекрасніші емоції", - говорить у відео Басков.

Балерина залишилася в захваті від такого привітання.

"Отримала привітання з улюбленого краю від улюбленого друга! Коленька, я тебе дуже люблю! І дорожу тобою! Спасибі від душі за увагу завжди!",- написала Волочкова.

У мережі тут же почали обговорювати таку взаємодію зірок.

"Колясік проявив благородство і записав Зіні відео привітання з Мальдів, у відповідь на її мовчання в його др", "як я раніше припускала, Колюня на ДР Насці буде у відпустці)) далеко-далеко плаває за іменинницю", "так Насос же дістане до печеньок, якщо не привітати. Тиждень нагадувала, що скоро ДР", - пишуть люди.

Нагадаємо, іменинниця Волочкова вразила одкровеннями про інтим в літаку і майбутнього чоловіка: "Витримає тільки той, хто...".

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