Актриса "Дизель Шоу" Вікторія Булітко і Яна Глущенко блиснули ідеальними фігурками в купальниках

Як передає Politeka.net, на сторінці студії в Instagram з'явився відео-анонс нових випусків «Дизель шоу». У нарізці засвітилися всі найулюбленіші актори українців у нових цікавих образах.

Так, Євген Нікішин позував у жіночій перуці, зображуючи відпочиваючу на морі жінку.

Євген Сморигін показував, як з гумором відпочивати в Буковелі.

А ось Яна Глущенко і Вікторія Буліто вирішили порадувати шанувальників, показавши свої соковиті фігурки у всій красі. Дівчата зображували відпочиваючих на пляжі красунь. Правда, перед виходом на сцену їх довелося трохи прикрасити.

Судячи з фото, дівчатам зробили накладні губи і знатно збільшили бюсти, в результаті чого груди актрис виглядали вражаюче.

"Вас теж вже дістали фотографії з Буковеля та Мальдів у стрічці? Поки ми тут сидимо на карантині, хтось відпочиває зовсім в інших умовах! Що ж, вибір кожного. Наш вибір-зробити про це смішний ролик! Всім відмінного настрою", - пишуть автори аккаунта.

Всього за годину пост «Дизель шоу» подивилися майже 3 тисячі осіб. В коментарях залишили позитивні відгуки.

Нагадаємо, що Яна Глущенко зважилася показати сина, який росте її копією: "немов у дзеркало дивитися".

Як повідомляла Politeka, багатодітний Сморигін з "Дизель Шоу" показав мініатюрну дружину і всіх своїх спадкоємців:" лютий мороз не перешкода...".

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